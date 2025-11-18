На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани сократили количество арендных электросамокатов в преддверии зимы

В Казани начали сокращать количество доступных для аренды электросамокатов
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Кикшеринговая компания Whoosh отключила возможность аренды электросамокатов в Казани. Средства индивидуальной мобильности временно пропали с карты сервиса. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе компании объяснили, что электросамокаты все еще можно арендовать в приложении, однако их количество уже начали сокращать.

«Очевидно, что уже совсем скоро сезон закончится — по вечерам и ночам уже ощутимо холодно. Понимая это, мы постепенно уменьшаем количество самокатов на улицах», — отметили в пресс-службе.

По их словам, как только сезон аренды электросамокатов завершится, сообщения об этом появятся в приложении, а прокат станет полностью недоступен. На данный момент транспортные средства все еще есть на карте сервиса. Отмечается, что несколько из них находятся в центре Казани.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что сезон проката велосипедов и электросамокатов в Москве завершился вечером 14 ноября. Средства индивидуальной мобильности были доступны для аренды до 22:00.

Ранее в России предложили проводить краш-тесты электросамокатов.

