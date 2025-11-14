Стало известно, когда в Москве завершится сезон аренды электросамокатов

Сезон аренды велосипедов и электросамокатов завершается в Москве вечером в пятницу, 14 ноября. Об этом РИА Новости сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра напомнил, что по прогнозам синоптиков, в Москве ожидается похолодание.

» <...>поэтому в целях безопасности сегодня вечером мы завершим сезон проката», — отметил Ликсутов.

По словам чиновника, самокаты и велосипеды будут доступны для аренды до 22:00, после чего будут заблокированы. По подсчетам столичной мэрии, москвичи в этом сезоне совершили более 75 млн поездок.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первый снег в Москве прогнозируется в эти выходные — в воскресенье погода будет близка к зимней. Он уточнил, что до конца рабочей недели температура воздуха в столичном регионе будет высокой по отношению к климатической норме за счет того, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и юга.

Вильфанд отметил, что в пятницу температура воздуха будет положительной, поэтому в городе будет дождь. При этом в субботу все-таки будет дождь, но уже со снегом, который постепенно будет образовываться в полноценный снег.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября.