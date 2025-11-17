На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за попытку поджога АЗС на Камчатке

Сотрудники ФСБ задержали сахалинца за попытку поджога АЗС на Камчатке
true
true
true

На Камчатке правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Сахалинской области, которого подозревают в поджоге АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатке» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По предварительной информации, мужчина действовал под влиянием мошенников. С ним связались неизвестные, представились сотрудниками силового ведомства и убедили его, что деньги с его счетов переведены на Украину. Чтобы «скрыть следу финансового терроризма», подозреваемого подговорили на преступление. По заданию аферистов он пришел на заправку и попытался поджечь одну из станцией с помощью зажигалки. После этого злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на диверсию» УК РФ.

Ранее в Иркутске автомобиль вспыхнул на АЗС и попал на видео, пострадал водитель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами