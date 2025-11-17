Сотрудники ФСБ задержали россиянина за попытку поджога АЗС на Камчатке

На Камчатке правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Сахалинской области, которого подозревают в поджоге АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатке» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По предварительной информации, мужчина действовал под влиянием мошенников. С ним связались неизвестные, представились сотрудниками силового ведомства и убедили его, что деньги с его счетов переведены на Украину. Чтобы «скрыть следу финансового терроризма», подозреваемого подговорили на преступление. По заданию аферистов он пришел на заправку и попытался поджечь одну из станцией с помощью зажигалки. После этого злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на диверсию» УК РФ.

Ранее в Иркутске автомобиль вспыхнул на АЗС и попал на видео, пострадал водитель.