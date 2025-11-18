Часть предприятий отключили от газа после ЧП в Омской области

Хоценко: ряд предприятий отключили от газа после взрыва газопровода под Омском

После пожара на газопроводе в районе поселка Ростовка в Омской области несколько предприятий отключили от газа. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

По его словам, перед властями стоит задача в скором времени восстановить газ в постоянной схеме.

Хоценко пояснил, что сейчас котельные получают газ через резервные трубопроводы, и для них подготовлено дополнительное топливо. По его словам, восстановление подачи газа может занять сутки. Региональное правительство продолжает координировать действия по этому вопросу.

Инцидент произошел рано утром 18 ноября. Местные жители рассказали, что взрывная волна затронула жилые кварталы, зарево от пожара было видно на большом расстоянии.

Хоценко сообщил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. Чиновник уточнил, что местным жителям ничего не угрожает.

Ранее момент взрыва газа в Омской области попал на видео.