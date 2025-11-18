Врач предупредила о риске столкнуться с раком из-за лишнего веса

Лишний вес может повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог Пироговского центра, КДЦ «Арбатский» Ирина Бахман.

«В аспекте развития онкологии в дело вступает генетическая предрасположенность, соотносящаяся с проблемой избыточного веса. Есть гены, которые связаны и с ожирением, и с раковыми заболеваниями», — уточнила врач.

По ее словам, на фоне избытка веса нарушается обмен веществ, работа мозга, печени, повышается уровень холестерина и сахара в крови, могут страдать суставы и сосуды и не только. Кроме того, жировая ткань вырабатывает вещества, которые влияют на работу клеток и усиливают воспалительные процессы, что в определенных условиях становится пусковым механизмом для рака.

Старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская до этого говорила, что среди детей теперь часто встречается скрытый вид ожирения — саркопеническое, при котором внешне они могут выглядеть стройными, но при этом иметь тело стареющего взрослого со снижением мышечной массы.

