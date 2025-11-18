На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила о риске столкнуться с раком из-за лишнего веса

Врач Бахман: лишний вес может привести к развитию рака
true
true
true
close
Shutterstock

Лишний вес может повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог Пироговского центра, КДЦ «Арбатский» Ирина Бахман.

«В аспекте развития онкологии в дело вступает генетическая предрасположенность, соотносящаяся с проблемой избыточного веса. Есть гены, которые связаны и с ожирением, и с раковыми заболеваниями», — уточнила врач.

По ее словам, на фоне избытка веса нарушается обмен веществ, работа мозга, печени, повышается уровень холестерина и сахара в крови, могут страдать суставы и сосуды и не только. Кроме того, жировая ткань вырабатывает вещества, которые влияют на работу клеток и усиливают воспалительные процессы, что в определенных условиях становится пусковым механизмом для рака.

Старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская до этого говорила, что среди детей теперь часто встречается скрытый вид ожирения — саркопеническое, при котором внешне они могут выглядеть стройными, но при этом иметь тело стареющего взрослого со снижением мышечной массы.

Ранее в Госдуме проблемы в демографии связали с ожирением россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами