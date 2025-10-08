На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила о новом виде ожирения у детей и подростков

Врач Павловская: дети начали сталкиваться со саркопеническим ожирением
Shutterstock

Среди детей теперь часто встречается скрытый вид ожирения — саркопеническое, при котором внешне они могут выглядеть стройными, но при этом иметь тело стареющего взрослого со снижением мышечной массы. Об этом kp.ru рассказала старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская.

«Из 1,6 тыс. пациентов в возрасте от 5 до 17 лет саркопеническое ожирение имели 77%. У мальчиков саркопеническое ожирение встречается почти в полтора раза чаще, чем у девочек», — предупредила эксперт.

По ее словам, оно развивается на фоне низкой физической активности, сидячего образа жизни, недостатка сна и злоупотребления сладким и соленым. Кроме того, проблемы усугубила пандемия коронавируса, когда дети и подростки длительное время сидели за гаджетами, добавила Павловская.

Врач добавила, что в мире такое явление называют «skinny fat» или «ожирение стройных», когда при нормальном индексе массы тела у человека наблюдается высокий процент жира и пониженная мышечная масса. Это может приводить к слабости и повышенному риску развития сердечно-сосудистых проблем.

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что ожирение детей негативно влияет на психическое здоровье, повышает риски развития диабета и даже может привести к бесплодию.

Ранее ученые выяснили, как этнические особенности влияют на развитие ожирения у подростков.

