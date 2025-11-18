Врач рассказала о пользе злости

Злость представляет собой важный сигнал, который поможет защитить себя и восстановить внутренний баланс, если уметь направлять ее в действие. Об этом kp.ru рассказала врач-психиатр и психотерапевт, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Она посоветовала учиться управлять эмоциями, которые в обществе маркируются как «негативные» и неприемлемые, чтобы обращать их не во вред себе и другим, а на пользу. По ее словам, подавленная злость может спровоцировать гормональный сбой, хроническую усталость, нарушение сна, тревожность и другие проблемы.

«Если мы запретили себе злиться на обидчика и ушли в постоянно подавляемые чувства обиды и вины, то страдает и щитовидная железа. Сначала развивается дисфункция тиреоидных гормонов, они «скачут», эндокринологам трудно подобрать лечение», — добавила Зеленкова-Захарчук.

При этом конструктивная злость поможет разрешить конфликты на работе и дома, заключила она.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что управление злостью начинается с осознания ее появления. При нарастающем гневе она посоветовала сделать несколько глубоких вдохов или посчитать до десяти. Также, по ее словам, важно проанализировать причину злости, поскольку понимание источника поможет лучше ее контролировать и направить в правильное русло.

Ранее врач заявила, что жара делает людей злее и агрессивнее.