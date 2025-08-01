Жара делает людей злее и агрессивнее, заявила врач

Жаркая погода оказывает значительное влияние на состояние человека, в том числе эмоциональное. В жару некоторые люди становятся более агрессивными и раздражительными, что нередко отражается на их взаимоотношениях с окружающими, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко.

Как объяснила специалист, наше физиологическое состояние всегда существует параллельно с эмоциональным. И если одно из них меняется, второе всегда без исключений реагирует.

«Исследования, которые изучали связь «жара — агрессия», показывают, что при длительной или экстремальной жаре в крови повышаются адреналин и кортизол. Это приводит к тому, что у человека учащается сердцебиение, повышается кровяное давление и дыхание (так же как в ситуации любой опасности). В результате на эмоциональном плане появляются сначала тревога и, часто, злость», — рассказала Романенко.

По ее словам, все дело в том, что высокие температуры вызывают в организме неспецифическое возбуждение: в таком состоянии проявление всех эмоций усиливается автоматически, если осознанно не контролировать этот процесс.

«Регулировать гнев и злость становится не так просто, так как на фоне жары в мозге снижается активность тех зон (а именно префронтальная кора), которые в норме их сдерживают. Получается, даже незначительная раздражительность более вероятно приведет к конфликту с окружающими», — пояснила специалист.

Также она отметила, что организм воспринимает жару как стресс и быстрее устает. В таком состоянии снижаются когнитивные функции: ухудшается память, внимание и способность соизмерять последствия проявления эмоций. В совокупности с общей возбудимостью нервной системы на фоне жары человек отдает приоритет импульсивной реакции вместо рационального сглаживания конфликта.

«Еще одна причина кроется в том, что сам факт жары вызывает раздражение, недовольство, желание сбежать из этой обстановки. Это значит, что в «горячих» условиях человек склонен интерпретировать нейтральные ситуации более враждебно и легче вспыхнуть гневом», — добавила психотерапевт.

При этом врач обратила внимание, что, зная об этих процессах, можно предупредить вспышки агрессии, используя всю эту же связку «физиология — эмоции».

«Меняя отношение к жаре, пытаясь для себя находить в такой погоде плюсы, организовывая себе комфортные условия, возможно, даже незапланированный отпуск, мы таким образом через свое эмоциональное состояние меняем физиологию. Тело, запрограммированное воспринимать жару как стресс, может научиться предвкушать что-то приятное, вырабатывая уже не гормоны стресса, а активируя системы расслабления и удовольствия», — объяснила врач.

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