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Врач объяснила, как научиться управлять злостью

Врач Крашкина: управление злостью начинается с осознания ее проявления
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worradirek/Shutterstock/FOTODOM

Управление злостью начинается с осознания ее появления. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Обратите внимание на свои физические и эмоциональные реакции: как меняется дыхание, частота сердцебиения, напряжение в теле? Это поможет вам вовремя заметить, что вы злитесь, и взять эмоции под контроль. Полезной стратегией является пауза перед тем, как вы отреагируете», — сказала Крашкина.

При нарастающем гневе она посоветовала сделать несколько глубоких вдохов или посчитать до десяти. Также, по ее словам, важно проанализировать причину злости, поскольку понимание источника поможет лучше ее контролировать и направить в правильное русло.

Еще один способ управлять злостью и снизить уровень стресса в целом — физическая активность, добавила специалист.

До этого Крашкина говорила, что превращение злости в конкретные действия может сделать ее источником мотивации. К примеру, гнев, вызванный чувством несправедливости, может стать стимулом для помощи другим, уточнила специалист.

Кроме того, по ее словам, полезно вести дневник эмоций, записывая в нем, что именно вызывает раздражение и как можно решить эту проблему.

Ранее россиянам объяснили, как подавленные эмоции влияют на здоровье.

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