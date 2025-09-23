На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как найти новых друзей после 30 лет

Психолог Сапелкина: общие интересы могут помочь найти друзей после 30 лет
true
true
true
close
BalanceFormCreative/Shutterstock/FOTODOM

Людям старше 30 лет, которые хотят найти друзей, можно рассмотреть стратегию поиска в двух форматах: онлайн и реальные знакомства. Об этом kp.ru рассказала психолог Варвара Сапелкина.

По ее словам, новые знакомства могут основываться на общих интересах и активностях. Так, например, можно попробовать искать людей с похожими интересами в спортивных группах, на квизах, учебных курсах, волонтерских проектах или онлайн-платформах для знакомств.

«Принято думать, что взрослым искать новые знакомства сложнее, этому есть объяснение: во-первых, жизненные привычки и приоритеты с возрастом уже сложились, во-вторых, расстояние тоже может играть решающую роль», — отметила Сапелкина.

Она также отметила, что страх быть отвергнутыми или выглядеть неловко может мешать обрести дружбу.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что первым шагом в налаживании новых дружеских отношений может стать возвращение к собственным интересам. Можно попробовать записаться на курсы, заняться хобби или присоединиться к тематическим группам.

Ранее сообщалось, что российская школьница повесила на мать кредит и лишила ее сбережений, пытаясь найти друзей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами