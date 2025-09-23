Психолог объяснила, как найти новых друзей после 30 лет

Психолог Сапелкина: общие интересы могут помочь найти друзей после 30 лет

Людям старше 30 лет, которые хотят найти друзей, можно рассмотреть стратегию поиска в двух форматах: онлайн и реальные знакомства. Об этом kp.ru рассказала психолог Варвара Сапелкина.

По ее словам, новые знакомства могут основываться на общих интересах и активностях. Так, например, можно попробовать искать людей с похожими интересами в спортивных группах, на квизах, учебных курсах, волонтерских проектах или онлайн-платформах для знакомств.

«Принято думать, что взрослым искать новые знакомства сложнее, этому есть объяснение: во-первых, жизненные привычки и приоритеты с возрастом уже сложились, во-вторых, расстояние тоже может играть решающую роль», — отметила Сапелкина.

Она также отметила, что страх быть отвергнутыми или выглядеть неловко может мешать обрести дружбу.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что первым шагом в налаживании новых дружеских отношений может стать возвращение к собственным интересам. Можно попробовать записаться на курсы, заняться хобби или присоединиться к тематическим группам.

