Психолог объяснила, почему важно проживать эмоции

Психолог Соловьева: привычка подавлять эмоции искажает мысли
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые не умеют проживать эмоции и контролировать их, нередко сталкиваются с искаженными мыслями и психосоматическими проблемами. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

Эксперт сравнила эмоции со светофором, указывающим человеку на то, что с ним сейчас происходит. При этом, как отметила психолог, это полносистемный психический процесс.

«Когда у нас возникает какая-то эмоция, вслед за этой эмоцией у нас появляются какие-то мысли. Вслед за мыслью начинается поведение. Вот, например, человек не умеет эмоцию распознать, не умеет ее прожить. Если человек ее подавил, вытеснил, то его действие оно всегда будет неправильно, всегда будет искажено», — рассказала Соловьева.

По ее словам, когда человек сталкивается с переживаниями, он начинает ощущать физический дискомфорт, поскольку эмоциональная сфера тесно связана с физиологией. Психолог объяснила, что те, кто не умеет проживать свои чувства, нередко страдают от психоматических заболеваний. На фоне такого состояния люди также могут начать злоупотреблять алкоголем и курить.

Практикующий психолог Марина Склярова до этого рассказала «Газете.Ru», что многие путают болезненную привязанность со здоровой любовью двух взрослых людей. По словам специалиста, в отличие от зависимости, зрелая любовь рождается из внутренней наполненности.

Ранее стало известно, что поможет избавиться от эмоциональной боли.

