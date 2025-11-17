Бывший руководитель «Межрегионсоюзэнерго» Шульгин получил 22 года колонии

Шульгин получил 22 года колонии по делу о мошенничестве и организации ОПГ

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю компании «Межрегионсоюзэнерго» Юрию Шульгину, назначив ему 22 года колонии по обвинениям в мошенничестве и организации преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении пресс-службы суда уточняется, что Шульгин был признан виновным по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и двум эпизодам по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества). Окончательное наказание составляет 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом.

По версии следствия, преступная схема реализовывалась под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сбытовые компании осуществляли нецелевую финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали ценные бумаги, вносили средства в уставные капиталы сторонних организаций и заключали договоры цессии. Эти операции финансировались за счет кредитов Мосуралбанка. Следователи полагают, что таким образом участники сговора создали формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергетической системы России на счета частных лиц и аффилированных фирм.

Кредиторская задолженность, искусственно формируемая сбытовыми компаниями перед указанными контрагентами, погашалась средствами, полученными от потребителей электроэнергии. При этом оплата услуг поставщиков энергоресурсов не производилась под предлогом нехватки оборотных средств, как отмечала Волк.

В период с 2004 по 2019 год злоумышленники вывели в подконтрольные им зарубежные компании свыше 10 миллиардов рублей. Эти средства предназначались для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, реализации государственных инвестиционных программ в энергетике, а также для модернизации и поддержания технической работоспособности сетей.

Ранее экс-главу минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках.