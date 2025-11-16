Группа Reflex застряла в Коми

Группа Reflex сообщила, что не может вылететь из Коми после отмены рейсов

Группа Reflex третьи сутки не может вылететь из аэропорта Усинска республики Коми в связи с тем, что рейс в Москву постоянно переносится. Об этом заявил продюсер и композитор коллектива Вячеслав Тюрин в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что компания-перевозчик перестала выполнять регулярные рейсы, ссылаясь на обстоятельства.

По словам Тюрина, ситуация с задержкой вылета из Усинска ставит под угрозу дальнейшие планы по записи песен группы.

В августе Тюрин и солистка Reflex Ирина Нельсон объявили о планах снять девять видеоклипов на песни из нового альбома «Больше чем жизнь», они намерены зафиксировать рекорд в Книге рекордов.

Кроме установления мирового рекорда, Вячеслав и Ирина также планируют перевыпустить альбом «Больше чем жизнь» в версии Deluxe, добавив в него две новые композиции. На одну из них — «Геншин», вдохновленную всемирно известной одноименной компьютерной игрой, — уже начались съемки клипа в визуальной стилистике игры.

