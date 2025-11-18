Отчим домогался 12-летней падчерицы в Туле

В Туле отчима заподозрили в домогательствах по отношению к падчерице

В Туле в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении 12-летней падчерицы. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщают «Тульские новости».

Предварительно, обо всем стало известно после обращения малолетней к школьным педагогам. Девочка рассказала, что отчим совершает в ее отношении противоправные действия.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе провела личную встречу с девочкой и взяла ситуацию на контроль. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ — развратные действия. Подозреваемый мужчина задержан.

