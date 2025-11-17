На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФПК после побега из поезда собаки изменила правила перевозки животных

Дочка РЖД поменяла правила перевозки животных после побега из поезда собаки Шуры
Telegram-канал ФПК. Лучше поездом!

»Федеральная пассажирская компания» (ФПК) после побега из поезда собаки по кличке Шура поменяла правила кормления и поения животных, а также планирует сделать для них отдельную страховку, сообщил генеральный директор компании Владимир Пястолов. Его слова передает РИА Новости.

Собака сбежала в сентябре 2025 года во время перевозки в поезде Новороссийск - Екатеринбург. Как сообщили в ФПК, инцидент произошел во время очередной смены питьевой воды, животное вырвалось из клетки и выбежало. Спустя шесть дней сотрудники ФПК поймали питомца.

«Мы сделали выводы и внесли изменения в технологию перевозки животных без сопровождения владельца: теперь поить и кормить домашних питомцев будут только при закрытых дверях багажного купе, в котором их перевозят, при закрытых коридорных и тамбурных дверях вагона, и только во время движения поезда», - уточнил Пястолов.

Как рассказала впоследствии хозяйка собаки, перевозка производилась согласно правилам. При этом с ее родственницей, которая должна была встретить Шуру на вокзале, связались уже после побега животного.

Ранее депутаты предложили создать фотобанк потерянных животных.

