ФПК после побега из поезда собаки изменила правила перевозки животных

»Федеральная пассажирская компания» (ФПК) после побега из поезда собаки по кличке Шура поменяла правила кормления и поения животных, а также планирует сделать для них отдельную страховку, сообщил генеральный директор компании Владимир Пястолов. Его слова передает РИА Новости.

Собака сбежала в сентябре 2025 года во время перевозки в поезде Новороссийск - Екатеринбург. Как сообщили в ФПК, инцидент произошел во время очередной смены питьевой воды, животное вырвалось из клетки и выбежало. Спустя шесть дней сотрудники ФПК поймали питомца.

«Мы сделали выводы и внесли изменения в технологию перевозки животных без сопровождения владельца: теперь поить и кормить домашних питомцев будут только при закрытых дверях багажного купе, в котором их перевозят, при закрытых коридорных и тамбурных дверях вагона, и только во время движения поезда», - уточнил Пястолов.

Как рассказала впоследствии хозяйка собаки, перевозка производилась согласно правилам. При этом с ее родственницей, которая должна была встретить Шуру на вокзале, связались уже после побега животного.

Ранее депутаты предложили создать фотобанк потерянных животных.