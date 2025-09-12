На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбежавшую из поезда в Воронежской области собаку Шуру нашли спустя шесть дней

ФПК: в Воронежской области нашли сбежавшую из поезда собаку Шуру
Telegram-канал ФПК. Лучше поездом!

Собаку по кличке Шура, которая сбежала из поезда в Воронежской области, нашли спустя шесть дней. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что к поискам животного присоединились более 20 сотрудников ФПК и волонтеры. Также помощь оказали местные жители.

«Компания приносит извинения хозяйке и вернет стоимость перевозки отправителю собаки. В ближайшее время женщине передадут питомца», — добавили в пресс-службе.

10 сентября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Воронежской области из поезда сбежала собака по кличке Шура. Инцидент произошел 5 сентября на станции Поворино. Проводник открыл купе и случайно выпустил животное. Отмечалось, что сотрудник открыл дверь бокса исключительно для того, чтобы покормить питомца, но Шура внезапно сбежала.

Как рассказала хозяйка собаки, перевозка производилась согласно правилам. При этом с ее родственницей, которая должна была встретить Шуру на вокзале, связались уже после побега животного.

Ранее в Государственной думе РФ предложили создать фотобанк потерявшихся животных.

