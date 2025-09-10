На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области пять дней ищут пропавшую при перевозке собаку Шуру

В Воронежской области во время перевозки пропала собака Шура
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

В Воронежской области ищут собаку по кличке Шура. 5 сентября ее выпустил из вагона сотрудник РЖД, и она убежала. Хозяйка животного из Тимашевска (Краснодарский край) планирует обратиться в правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На станции Поворино в Воронежской области проводник открыл купе и случайно выпустил собаку, заявила хозяйка животного. В свою очередь, представители РЖД сообщили, что сотрудник открыл дверь бокса исключительно для того, чтобы покормить Шуру, однако животное внезапно сбежало.

«Шуру видели сразу после побега, всего через 15 минут. По записям с камер наблюдения вокзала она мелькала в районе станции. Однако важное время было упущено», — рассказала знакомая семьи.

Хозяйка Шуры заявила, что перевозка собаки производилась согласно правилам РЖД. Связь с родственницей, которая должна была встретить Шуру на вокзале, была установлена уже после побега животного. Теперь она намерена подать заявление на проводника, который допустил нарушение.

Похожее уголовное дело по факту гибели кота Твикса, которого без согласия хозяина высадили из пассажирского поезда, было закрыто за отсутствием состава преступления. Гибель кота расследовали почти год. Как выяснилось, животное загрызли собаки или дикие животные.

Ранее депутаты предложили создать фотобанк потерянных животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами