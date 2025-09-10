В Воронежской области пять дней ищут пропавшую при перевозке собаку Шуру

В Воронежской области ищут собаку по кличке Шура. 5 сентября ее выпустил из вагона сотрудник РЖД, и она убежала. Хозяйка животного из Тимашевска (Краснодарский край) планирует обратиться в правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На станции Поворино в Воронежской области проводник открыл купе и случайно выпустил собаку, заявила хозяйка животного. В свою очередь, представители РЖД сообщили, что сотрудник открыл дверь бокса исключительно для того, чтобы покормить Шуру, однако животное внезапно сбежало.

«Шуру видели сразу после побега, всего через 15 минут. По записям с камер наблюдения вокзала она мелькала в районе станции. Однако важное время было упущено», — рассказала знакомая семьи.

Хозяйка Шуры заявила, что перевозка собаки производилась согласно правилам РЖД. Связь с родственницей, которая должна была встретить Шуру на вокзале, была установлена уже после побега животного. Теперь она намерена подать заявление на проводника, который допустил нарушение.

Похожее уголовное дело по факту гибели кота Твикса, которого без согласия хозяина высадили из пассажирского поезда, было закрыто за отсутствием состава преступления. Гибель кота расследовали почти год. Как выяснилось, животное загрызли собаки или дикие животные.

Ранее депутаты предложили создать фотобанк потерянных животных.