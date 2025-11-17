На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Подмосковья предупредили о непогоде во вторник

МЧС: сильный дождь и порывистый ветер ожидаются в Московской области 18 ноября
Во вторник, 18 ноября, в период с полуночи до 15:00 в Московской области ожидается ливень и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«В период с 00 до 15 часов 18 ноября на территории Московской области ожидается сильный дождь, порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность и осторожность.

До этого Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что столичные службы работают в усиленном режиме из-за непогоды — 17 и 18 ноября прогнозировали дождь, может выпасть до 20 миллиметров осадков. Кроме того, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

Как следует из сообщения, специалисты заранее проверили системы водоотведения, а в местах возможных скоплений воды находятся аварийные бригады с водооткачивающей техникой. Также приняли меры по защите зданий от ветра. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания.

Ранее синоптик заявил, что в Москву и область придет северо-итальянский циклон.

