Москвичам рассказали, чем удивит погода в ближайшее время

Жителям Москвы и Московской области стоит готовиться к резким скачкам температуры, давления и обильным осадкам. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это ждет нас в ближайшие день-два. А завтра Москву и Подмосковье атакует северо-итальянский циклон, который только набирает силу. Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду и повышение температуры до 7-9 градусов выше нуля», — рассказал эксперт.

Затем, по его словам, тепло сменится отрицательными температурами. Что касается снега, он, вероятнее всего, ляжет только в декабре, заключил Шувалов.

Синоптик Татьяна Позднякова до этого говорила, что первый снежный покров появится в Москве только к концу ноября, но удержится недолго.

По ее данным, снег действительно может лечь в столице в последние дни месяца, однако покров будет нестойким и «проживет» лишь несколько суток. Устойчивого снежного слоя ждать не стоит и в декабре, поскольку месяц обещает быть аномально теплым, отметила специалист.

