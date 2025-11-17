На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. 17 и 18 ноября продолжит идти дождь, может выпасть до 20 миллиметров осадков. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

«В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Как следует из сообщения, специалисты заранее проверили системы водоотведения, а в местах возможных скоплений воды находятся аварийные бригады с водооткачивающей техникой.

Также приняли меры по защите зданий от ветра. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания.

Москвичей просят быть внимательными в условиях плохой погоды. Например, не укрываться под деревьями и не парковаться рядом с ними. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Ранее синоптик заявил, что в Москву и область придет северо-итальянский циклон.

