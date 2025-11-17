На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии эвакуируют еще одно село у границы с Украиной

В Румынии эвакуируют населенный пункт на границе с Украиной из-за пожара на судне
true
true
true
close
Creative Lab/Shutterstock

В Румынии эвакуируют жителей населенного пункта Чаталкей из-за опасности взрыва на загоревшемся газовом танкере на украинском берегу Дуная. Об этом сообщил телеканал Digi24.

«Жители Плауру и Чаталкей (уезд Тулча), граничащие с Украиной, эвакуируются из-за опасности взрыва в этом районе после того, как танкер, перевозивший тысячи тонн сжиженного нефтяного газа, загорелся недалеко от украинского порта Измаил. Танкер находится примерно в 500 метрах от Плауру», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что также власти Румынии приняли решение эвакуировать военных, которые находились в этом районе для отслеживания российских беспилотников.

Днем 17 ноября Telegram-канал Mash сообщил, в порту Измаил был нанесен удар по 125-метровому танкеру Orinda, который, предположительно, перевозил четыре тысячи тонн американского сжиженного природного газа и пришел на Украину из Румынии. По его данным, танкер якобы был атакован тремя российскими беспилотниками «Герань». Официального подтверждения этой информации не поступало.

Позже власти Румынии решили эвакуировать деревню Плауру, расположенную на противоположном от украинского портового города Измаил берегу Дуная.

Ранее появилось видео ночной атаки БПЛА на Одесскую область.

