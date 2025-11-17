На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В украинском порту Измаил загорелось судно после атаки беспилотников

УНН: после атаки на судно в Измаиле загорелось оборудование для перекачки газа
true
true
true

После ночной атаки на украинский порт Измаил в Одесской области загорелось оборудование для перекачки газа на борту турецкого судна. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

В министерстве развития общин и территорий Украины рассказали агентству, что на месте происшествия работает оперативный штаб под председательством начальника Измаильской районной военной администрации. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, в том числе команды, оснащенные роботизированными комплексами, а также все необходимые вспомогательные службы.

По информации местных властей, оснований для эвакуации населения пока нет.

По информации Telegram-канала Mash, в порту Измаил был нанесен удар по 125-метровому танкеру Orinda, который, предположительно, перевозил четыре тысячи тонн американского сжиженного природного газа и пришел на Украину из Румынии.

Как пишет Mash, танкер был атакован тремя российскими беспилотниками «Герань». По его данным, в городе идет эвакуация жителей.

Ранее сообщалось, что по Измаилу нанесен один из самых мощных ударов за все время.

