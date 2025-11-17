В европейской стране эвакуируют деревню из-за конфликта на Украине

Власти Румынии эвакуируют деревню Плауру у города Измаил на границе с Украиной

Власти Румынии решили эвакуировать деревню Плауру, расположенную на противоположном от украинского портового города Измаил берегу Дуная. Об этом пишет Euractiv.

В публикации говорится, что решение было принято после того, как в результате атаки беспилотника на юге Украины произошло возгорание судна, перевозившего сжиженный углеводородный газ.

«Из-за «близости судна к румынской территории и характера его груза» власти распорядились об эвакуации деревни Плауру, расположенной на другом берегу Дуная от украинского портового города Измаил», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности. Жителям отправили сообщения на мобильные телефоны, предупреждающие о возможном падении неизвестных предметов на землю после атаки. В результате попадания снаряда в районе взрыва перекрыли дорожные и морские пути.

До этого Telegram-канал Mash писал, в порту Измаил был нанесен удар по 125-метровому танкеру Orinda, который, предположительно, перевозил четыре тысячи тонн американского сжиженного природного газа и пришел на Украину из Румынии.

Авторы поста сообщили, что танкер якобы был атакован тремя российскими беспилотниками «Герань». Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее сообщалось, что по Измаилу нанесен один из самых мощных ударов за все время.