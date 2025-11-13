На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что поможет избавиться от эмоциональной боли

Pravda.Ru: спорт поможет избавиться от эмоциональной боли
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Время и принятие являются основными факторами для избавления от эмоциональной боли. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, не стоит ставить себе сроки для восстановления, поскольку это может вызвать чувство стыда и тревоги. Вместо этого лучше постараться переключить внимание на новые рутины и включать в распорядок дня физическую активность, например, растяжку или прогулку. Это поможет снизить уровень стресса. Кроме того, важно наладить питание и сон и заботиться о себе.

«Когда сердце болит, тело пытается заглушить боль едой, сладким, алкоголем. Я на своём опыте вижу: смена питания, режим сна, движение — это фундамент восстановления», — заключила нутрициолог Анна Гордеева.

Клинический психолог Дарья Яушева до этого говорила, что проживание эмоций поможет быстрее справиться со стрессом во время расставания с партнером. Чтобы прожить эмоции, она посоветовала воспользоваться специальными техниками. Например, выписать их на бумагу. При этом эксперт отметила, что на переживания нужно выделить определенное время, вне которого — стараться думать о другом, чтобы не погружаться в них полностью.

Ранее стало известно, как тренировки влияют на уровень стресса.

