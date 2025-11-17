В Госдуме раскрыли, когда может появиться закон о запрете вейпов

Депутат Лантратова заявила, что закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года

Закон о полном запрете вейпов может вступить в силу в конце 2026 года — сейчас документ еще прорабатывается. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова.

«После поддержки инициативы президентом работа идет в ускоренном режиме. Как сообщил председатель Госдумы, абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов. Мы подготовили с коллегами соответствующий законопроект и он поддержан четырьмя думскими фракциями. Проводим консультации с экспертами и если потребуется, будем дорабатывать. В числе дискуссионных вопросов — усиление таможенного контроля, маркировка продукции и расширение антиникотиновых программ. Важно не допустить роста черного рынка. Профильный Комитет подготовил свои правки. Они касаются контроля за сырьем, распространения безникотиновых жидкостей и др. Но сама суть не изменилась — документ поможет вывести вейпы из легального оборота. Возможно он будет принят уже весной и тогда вступит в силу в конце 2026 года», — сказала она.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

21 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сигарет и вейпов на остановках. По мнению авторов документа, продажа соответствующей продукции в павильонах на остановках способствует ее доступности для населения, включая молодежь, так как часто эти павильоны расположены возле учебных заведений.

Ранее большинство россиян высказались за полный запрет вейпов.