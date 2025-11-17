На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли, когда может появиться закон о запрете вейпов

Депутат Лантратова заявила, что закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Закон о полном запрете вейпов может вступить в силу в конце 2026 года — сейчас документ еще прорабатывается. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова.

«После поддержки инициативы президентом работа идет в ускоренном режиме. Как сообщил председатель Госдумы, абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов. Мы подготовили с коллегами соответствующий законопроект и он поддержан четырьмя думскими фракциями. Проводим консультации с экспертами и если потребуется, будем дорабатывать. В числе дискуссионных вопросов — усиление таможенного контроля, маркировка продукции и расширение антиникотиновых программ. Важно не допустить роста черного рынка. Профильный Комитет подготовил свои правки. Они касаются контроля за сырьем, распространения безникотиновых жидкостей и др. Но сама суть не изменилась — документ поможет вывести вейпы из легального оборота. Возможно он будет принят уже весной и тогда вступит в силу в конце 2026 года», — сказала она.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

21 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сигарет и вейпов на остановках. По мнению авторов документа, продажа соответствующей продукции в павильонах на остановках способствует ее доступности для населения, включая молодежь, так как часто эти павильоны расположены возле учебных заведений.

Ранее большинство россиян высказались за полный запрет вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами