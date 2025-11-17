В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет

Путин подписал закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовная ответственность за диверсии наступает с 14 лет. Документ появился на официальном портале правовых актов.

Он вступает в силу со дня официального опубликования. Закон также отменил сроки давности по подобным преступлениям.

Госдума утвердила закон 12 ноября. Документ также дополняет статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ новым квалифицирующим признаком — вовлечением несовершеннолетних. За такие действия теперь может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, закон предусматривает отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, а также исключает возможность условного срока и смягчения наказания ниже установленного законом минимума.

Инициаторами законопроекта выступили 419 депутатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидеров всех парламентских фракций.

Ранее в Госдуме заявили, что закон о вовлечении детей в диверсии обеспечит безопасность РФ.