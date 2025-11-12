В России ужесточили наказание за склонение детей к диверсионной деятельности

Совфед одобрил закон о пожизненном сроке за вовлечение детей в диверсии

Совет Федерации России утвердил закон, ужесточающий ответственность за диверсионную деятельность и вводящий пожизненное лишение свободы за склонение несовершеннолетних к участию в диверсиях. Об этом сообщили на сайте верхней палаты парламента.

На 600-м заседании сенаторы одобрили поправки в Уголовный кодекс РФ, усиливающие наказание за преступления террористического и диверсионного характера. В частности, теперь возраст привлечения к уголовной ответственности за такие преступления снижается до 14 лет — аналогично уже действующим нормам, касающимся терроризма.

Документ также дополняет статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ новым квалифицирующим признаком — вовлечением несовершеннолетних. За такие действия теперь может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, закон предусматривает отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, а также исключает возможность условного срока и смягчения наказания ниже установленного законом минимума.

Инициаторами законопроекта выступили 419 депутатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидеров всех парламентских фракций.

Ранее в Госдуме заявили, что закон о вовлечении детей в диверсии обеспечит безопасность РФ.