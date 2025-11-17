Стала известна сумма долгов бизнесмена Портнягина перед налоговой

Налоговики просят взыскать около 800 миллионов рублей задолженности с предпринимателя Дмитрия Портнягина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Наро-Фоминского городского суда.

«В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило административное исковое заявление ИФНС России по г. Наро-Фоминску о взыскании с блогера Портнягина Д.С. задолженности по налогам на сумму более 800 миллионов рублей», — сказали журналистам.

По данным агентства, в ходе налоговой проверки предпринимателя были выявлены нарушения при исчислении и соблюдении сроков уплаты налогов.

Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном ст. 46, 47 НК РФ («Взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счет иного имущества налогоплательщика»), невозможно.

Поэтому ИФНС просит взыскать с Портнягина задолженность судебным путем.

Портнягина и его партнера Алексея Николаева обвиняют в легализации почти 64 млн рублей, полученных преступным путем, жену предпринимателя Екатерину — в отмывании более 30 млн и даче взятки в 300 тысяч рублей.

Прокурор запросила для Портнягиной 5,5 года колонии со штрафом в три миллиона рублей, а для Николаева — два года колонии.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Петербурга обвинили в миллиардных хищениях.