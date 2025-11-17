Россиянам назвали причины общей слабости

Состояние общей слабости может беспокоить пациентов с различными проблемами со здоровьем, такими как ОРВИ и даже хронические заболевания. Об этом «Известиям» рассказал врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Специалист объяснил, что в этот симптомный комплекс могут быть включены нарушение сна, снижение работоспособности, повышенная утомляемость и другие понятия. Человек, столкнувшийся с общей слабостью, чувствует усталость и разбитость.

«В основе данного комплекса могут лежать разные патологии, связанные, например, с гипофункцией щитовидной железы, низким уровнем сахара, железодефицитной анемией, низким содержанием ферритина и железа и т.д.», — рассказал врач.

По словам эксперта, при работе с человеком с общей слабостью врачу необходимо правильно собрать анамнез. В первую очередь медики выясняют, принимает ли пациент какие-либо лекарственные средства. Например, антибиотики, гормональные и нестероидные противовоспалительные препараты могут влиять на человека, способствуя развитию общей слабости, отметил Прокофьев.

