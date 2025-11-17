На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали причины общей слабости

Кардиолог Прокофьев: общая слабость характерна для хронических заболеваний
true
true
true
close
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Состояние общей слабости может беспокоить пациентов с различными проблемами со здоровьем, такими как ОРВИ и даже хронические заболевания. Об этом «Известиям» рассказал врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Специалист объяснил, что в этот симптомный комплекс могут быть включены нарушение сна, снижение работоспособности, повышенная утомляемость и другие понятия. Человек, столкнувшийся с общей слабостью, чувствует усталость и разбитость.

«В основе данного комплекса могут лежать разные патологии, связанные, например, с гипофункцией щитовидной железы, низким уровнем сахара, железодефицитной анемией, низким содержанием ферритина и железа и т.д.», — рассказал врач.

По словам эксперта, при работе с человеком с общей слабостью врачу необходимо правильно собрать анамнез. В первую очередь медики выясняют, принимает ли пациент какие-либо лекарственные средства. Например, антибиотики, гормональные и нестероидные противовоспалительные препараты могут влиять на человека, способствуя развитию общей слабости, отметил Прокофьев.

Специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина до этого предупредила, что эмоциональная нестабильность, когда школьник резко реагирует на незначительные события и просьбы, может быть признаком переутомления.

Ранее психолог предупредила об опасности перфекционизма и повышенной требовательности к себе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами