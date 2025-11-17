Психолог назвала главные признаки переутомления у школьников

Эмоциональная нестабильность, когда ребенок резко реагирует на незначительные события и просьбы, может быть признаком переутомления у школьника. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Кроме того, дети могут без видимых причин регулярно жаловаться на физическое недомогание, например, на головные боли или боли в животе. У них также может бессимптомно повышаться температура, нарушаться аппетит, появляться бессонница или, наоборот, сонливость.

К другим признакам эксперт отнесла поведенческие изменения, снижение мотивации и когнитивные проявления — рассеянное внимание, забывчивость, трудности с концентрацией.

«Физическая усталость и эмоциональное истощение из-за чрезмерной нагрузки могут привести к потере мотивации. В итоге дети становятся апатичными и раздражительными, часто болеют и не хотят учиться. Особенно сложно распознать стресс у младшеклассников — они еще не умеют до конца осознавать и объяснять взрослым свое состояние», — отметила Игонина.

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко до этого говорила, что продуктивность школьника зависит не только от его способностей, но и от умения грамотно совмещать учебную нагрузку в школе и дома. Она подчеркнула, что обучение ребенка планированию с раннего возраста поможет ему в будущем эффективно справляться со своими задачами и избегать перегрузок.

Ранее в Госдуме предложили учить школьников психологии семейной жизни.