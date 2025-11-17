На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала главные признаки переутомления у школьников

Психолог Игонина: головные боли могут быть признаком переутомления у школьников
true
true
true
close
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Эмоциональная нестабильность, когда ребенок резко реагирует на незначительные события и просьбы, может быть признаком переутомления у школьника. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Кроме того, дети могут без видимых причин регулярно жаловаться на физическое недомогание, например, на головные боли или боли в животе. У них также может бессимптомно повышаться температура, нарушаться аппетит, появляться бессонница или, наоборот, сонливость.

К другим признакам эксперт отнесла поведенческие изменения, снижение мотивации и когнитивные проявления — рассеянное внимание, забывчивость, трудности с концентрацией.

«Физическая усталость и эмоциональное истощение из-за чрезмерной нагрузки могут привести к потере мотивации. В итоге дети становятся апатичными и раздражительными, часто болеют и не хотят учиться. Особенно сложно распознать стресс у младшеклассников — они еще не умеют до конца осознавать и объяснять взрослым свое состояние», — отметила Игонина.

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко до этого говорила, что продуктивность школьника зависит не только от его способностей, но и от умения грамотно совмещать учебную нагрузку в школе и дома. Она подчеркнула, что обучение ребенка планированию с раннего возраста поможет ему в будущем эффективно справляться со своими задачами и избегать перегрузок.

Ранее в Госдуме предложили учить школьников психологии семейной жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами