В Госдуме одобрили расширение перечня оснований для увольнения иностранного работника

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным работником. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагает включить в Трудовой кодекс норму, которая позволяет работодателям расторгать трудовые договоры с иностранцами не только при федеральных ограничениях, но и при необходимости исполнения нормативных правовых актов субъектов России.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин обращают внимание, что сейчас уволить иностранного сотрудника можно только на основании федеральных законов, указов президента РФ или по постановлению правительства РФ.

В пояснительной записке отмечается, что сложившаяся ситуация создает правовую неопределенность для работодателей.

«Нарушение региональных ограничений влечет административную ответственность, тогда как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе РФ не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями», — говорится в документе.

По мнению авторов, данный законопроект направлен на то, чтобы устранить данный пробел.

По данным МВД России, за первые шесть месяцев 2025 года гражданам других стран выдали почти 114 тысяч разрешений на работу. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Около 40 тысяч разрешений пришлось на высококвалифицированных иностранных граждан.

Ранее в России предложили ограничить наем иностранцев в ряде отраслей.