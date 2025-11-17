На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале школьник-зацепер прокатился на вагоне с серной кислотой и поплатился

В Кыштыме мальчик-зацепер прокатился на вагоне с серной кислотой
true
true
true
close
Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

В Кыштыме полицейские установили личность несовершеннолетнего нарушителя, который, рискуя жизнью, катался на вагоне движущегося состава. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел 28 октября. Работники станции Кыштым заметили мальчика, который ехал на вагоне с серной кислотой, и передали информацию в полицию. Правоохранители нашли хулигана — им оказался 12-летний ученик местной школы.

«Транспортные полицейские побеседовали с законным представителем и подростком о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры и недопущении противоправных действий на объектах транспорта. Во время беседы сотрудники транспортной полиции установили, что мальчик узнал о «зацепинге» во время просмотра ленты новостей в социальных сетях и из любопытства решил попробовать это опасное занятие», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении одного из родителей школьника составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Москве арестовали на восемь суток мужчину за поездку на крыше вагона метро.

