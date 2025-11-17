На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший тренер из Екатеринбурга изнасиловал девочку в подъезде и получил срок

Бывшего фитнес-тренера из Екатеринбурга осудили за изнасилование ребенка
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд вынес приговор бывшему фитнес-тренеру из Екатеринбурга, которого обвиняли в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Инцидент произошел в Анапе. По версии следствия, фигурант зашел в подъезд, где изнасиловал девочку. К этому моменту он уже был судим за тяжкое преступление против половой неприкосновенности ребенка.

«Мужчина не признал вину, в ходе процесса выдвигая разные версии своего нахождения и совершаемых действий в подъезде», – сообщается в публикации.

Несмотря на слова бывшего тренера, суду предоставили убедительные доказательства в его виновности.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима. Его также отправили на принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Помимо этого, в течение 15 лет он не сможет занимать должности, связанные с обучением несовершеннолетних.

Ранее шесть педофилов насиловали 13-летнюю дочь своего собутыльника в Петербурге.

