На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии мигрант надругался над украинкой, пока ее сын спал в соседней комнате

В Германии уроженец Узбекистана изнасиловал квартирантку из Украины
true
true
true
close
Freepik

В Германии судят 46-летнего гражданина Узбекистана, который насиловал украинку. Об этом сообщает Bild.de.

Инцидент произошел в 2022 году, но вскоре после надругательства женщина уехала в другую страну, и правоохранители длительное время не могли с ней связаться.

Украинка вместе с маленьким сыном в течение чуть более чем месяца снимала жилье у мужчины в Германии. В один из вечеров он разбудил 25-летнюю мать и заявил, что у ее родственника якобы возникли проблемы с полицией.

Затем в гостиной он пытался поцеловать квартирантку и силой усадил на диван. Несмотря на сопротивление, мужчина продолжал. Он требовал, чтобы украинка не сопротивлялась, иначе он «разнесет головы ей и ее сыну».

В результате иностранец изнасиловал женщину, пока ее сын спал в соседней комнате. Она сразу обратилась в полицию, на следующий день гражданина Узбекистана арестовали.

Сам обвиняемый рассказал другую версию. Он подчеркнул, что квартирантка хотела связи. Когда они лежали на диване, женщина якобы спросила, сможет ли она остаться с ним навсегда. Мужчина не планировал заводить семью, поэтому отказал. После этого они легли спать, и визит полицейских был для него сюрпризом.

Фигуранту вынесут приговор 26 ноября. Известно, что в Германию он приехал в Германию в 2008 году. По заверениям самого мужчины, на Родине он работал управляющим рестораном. В Германии он уже 15 лет получает социальное пособие.

Ранее украинка спрятала почти $1 млн в автомобиле, но попалась на границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами