Арестован бывший глава Российского союза молодежи

Экс-глава Российского союза молодежи Красноруцкий арестован по делу о растрате
Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

Бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого (на фото) арестовали по делу о растрате. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, Красноруцкий был задержан 12 ноября, а 15 ноября его отправил в СИЗО Тверской суд Москвы. Журналисты отметили, что в суде подробности дела не раскрыли, а постановление об аресте якобы не стали загружать в базу.

Красноруцкий был председателем РСМ с 2012 по 2023 годы. Мужчина был вынужден покинуть пост после сообщений о том, что он устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву. Несмотря на инцидент он был близок к руководству союза после увольнения.

В конце октября бывший глава объединения получил удостоверение почетного члена РСМ.

До этого арестованную в Москве депутата Донецкой народной республики (ДНР) Татьяну Бондаренко обвинили в растрате 14 млн рублей. Басманный суд Москвы арестовал женщину в начале октября. Ей инкриминируют присвоение или растрату чужого имущества, а также незаконную банковскую деятельность с получением дохода в особо крупном размере.

Ранее экс-мэр Сочи ознакомился с материалами уголовного дела.

