Депутат ДНР Бондаренко обвиняется в растрате 14 млн рублей на фортификациях

РИА Новости: арестованная депутат ДНР Бондаренко обвиняется в растрате
Shutterstock

Арестованная в Москве депутат Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко обвиняется в растрате 14 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Вменяемая мне сумма в 14 миллионов рублей – она несоизмерима с теми средствами, которые я тратила на помощь фронту, это сотни миллионов рублей», — заявила она.

Политик отметила, что не испытывает стыда ни за один день своей жизни, особенно с момента начала спецоперации на Украине. О сумме предполагаемой растраты женщина сообщила самостоятельно в ходе судебного разбирательства.

12 ноября суд проводит рассмотрение жалобы на арест Бондаренко.

Басманный суд Москвы арестовал женщину в начале октября. Ей инкриминируют присвоение или растрату чужого имущества, а также незаконную банковскую деятельность с получением дохода в особо крупном размере.

Бондаренко занимает должность заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию парламента ДНР. Она была избрана депутатом в 2023 году и является уроженкой Курска.

Следствие установило, что обвиняемый по делу о растрате средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания против депутата. По его словам, она участвовала в обналичивании денежных средств.

Ранее курский суд постановил взыскать с главы стройфирмы свыше 152 млн рублей.

