Экс-мэр Сочи ознакомился с материалами уголовного дела

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Иван Миронов.

По его словам, в ближайшее время материалы дела в отношении бывшего главы города Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

В конце июля следствие добавило к ранее вмененным Копайгородскому особо крупным взяткам и растрате три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн рублей.

