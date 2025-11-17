Суд вынес приговор бизнесмену по делу о взрыве на АЗС в Дагестане с 33 погибшими

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил к тюрьме бизнесмена по делу о взрыве в Махачкале с 33 жертвами
В республике Дагестан суд приговорил к 5 годам заключения местного предпринимателя по делу о взрыве на АЗС в 2023 году, в результате которого погибли 33 человека. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя Эльдара Насрулаева. Он признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима.

По данным следствия, фигурант незаконно торговал химудобрениями, а здание для их хранения не было безопасным. Из-за этого на складах с аммиачной селитрой и перекисью водорода произошло возгорание и последующий взрыв. Он был настолько мощным, что пострадали соседние здания, в том числе автозаправочная станция. Как сообщали тогда СМИ, работников АЗС завалило обломками. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пострадавшим после взрыва в Куркино выплатят компенсации до 500 тысяч рублей.

