Стало известно, сколько выплатят пострадавшим после взрыва в Куркино

Губернатор Миляев: пострадавшим после взрыва в Куркино выплатят компенсации
МЧС России

Жители поселка Куркино, где несколько дней назад прогремел взрыв, получат денежные компенсации. Об этом сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Соответствующий указ чиновник уже подписал. В случае, если человеку был нанесен тяжкий вред, он получит 100 тысяч рублей, за вред средней тяжести – 250 тысяч, «тяжким» пострадавшим выдадут 500 тысяч рублей.

«По 150 тыс. рублей выплатим каждому гражданину, утратившему в результате чрезвычайной ситуации имущество в поврежденном жилом помещении», – рассказал глава региона.
Он также добавил, что для тех, по чьей вине произошел хлопок, поддержка не предусмотрена.

Инцидент произошел 8 ноября. В трехэтажном доме произошел хлопок, после которого пострадали как минимум четыре человека. В результате было повреждено здание, в течение дня спасатели разбирали завалы и искали под ними людей.

Известно, что утечка газа произошла на первом этаже. Взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.

Ранее в Волгограде произошел взрыв в квартире многоэтажного дома.

