В Смоленской области бывшую чиновницу приговорили к колонии за коррупцию

Экс-замминистра природных ресурсов Смоленской области осуждена за коррупцию
Shutterstock

Бывшая замминистра природных ресурсов и экологии Смоленской области приговорена к 4 годам 7 месяцам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщило УФСБ по региону, передает ТАСС.

Ее задержали в ноябре 2023 года. В спецслужбе рассказали, что экс-чиновница за вознаграждение предоставляла льготы и преимущества, оказывала покровительство отдельным недропользователям при осуществлении ими коммерческой деятельности. Кроме того, она занималась предпринимательской деятельностью через доверенных лиц.

По данным ФСБ, экс-чиновница склоняла некоторых недропользователей обращаться за выполнением работ в подконтрольную ей фирму, в результате чего ее компания получила доход в размере 39 млн рублей.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

Приговор в законную силу не вступил.

14 ноября сообщалось, что в Челябинской области задержали ряд руководителей Главного управления ФСИН по региону по подозрению в получении взяток.

Ранее депутаты и судьи поспорили о деньгах и привилегиях.

