Депутаты и судьи поспорили о деньгах и привилегиях

В Государственной Думе развернулась оживленная дискуссия в ходе первого чтения законопроекта, касающегося пожизненного денежного обеспечения судей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива, представленная Верховным судом (ВС), направлена на гарантирование сохранения прежнего уровня ежемесячного пожизненного содержания судей, если перед уходом в отставку они перешли на менее значимую должность. Секретарь пленума ВС Олег Зателепин, обосновывая актуальность предложенных изменений, объяснил, что действующий порядок расчета выплат по последнему занимаемому посту препятствует переходу председателей и зампредов судов на более низкие должности после завершения основной карьеры.

В ответ на это фракции КПРФ и «Справедливая Россия» выразили критику относительно привилегированного статуса судейского корпуса. Они акцентировали внимание на проблемах коррупции в судебной системе и выразили сомнения в объективности принимаемых решений. В ответ прозвучали напоминания о высоком уровне доходов самих парламентариев, а также обвинения в стремлении «поставить под сомнение авторитет судебной власти».

Анжелика Глазкова (КПРФ) задала вопрос о причинах предоставления судьям особого статуса по сравнению с сотрудниками силовых структур, учителями и врачами, чьи пенсионные выплаты зависят от последней занимаемой должности, даже если она является нижестоящей. Представитель Верховного суда парировал, указав, что аналогичный порядок, предлагаемый для судей, уже применяется к военнослужащим.

Федот Тумусов («Справедливая Россия») выразил мнение, что законодательная власть «поддается на капризы уважаемых судей», которые не желают переходить на нижестоящие посты после выхода в отставку. Депутат также поднял вопрос о том, когда суды «превратятся в орган власти, где решаются вопросы справедливости».

В завершение дискуссии Зателепин заверил парламентария, что судебная система «продолжит развиваться в сторону справедливости».

Ранее стало известно, в каких регионах России предлагают самые высокие зарплаты.