Россиянам рассказали, с чего начать выращивание овощей и фруктов на подоконнике

Эксперт Испирян: домашнему огороднику без опыта лучше начать с выращивания зелени
Pixabay

Желающим заняться выращиванием различных культур на подоконнике дома стоит начать с зелени и микрозелени. Об этом Life.ru рассказал заместитель председателя Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян.

По словам эксперта, выращивать зелень и микрозелень значительно проще, чем овощи и фрукты.

«Микрозелень совсем просто: она чуть-чуть обросла, и ее можно сразу употреблять. Зелень чуть подольше, ее уже можно поливать», — объяснил Испирян.

По его словам, если выращивание зелени и микрозелени принесет положительный опыт и позитивные эмоции, то можно приступить к работе с помидорами, огурцами и другими культурами.

Специалист добавил, что выращивать овощи и фрукты на подоконнике можно в любое время года. Однако необходимо сделать специальную подсветку, с помощью которой формируются растения. В противном случае вырастить урожай за короткое время не удастся, отметил эксперт.

Специалисты Казанского государственного аграрного университета до этого разработали комплекс удобрений, который позволяет почти в четыре раза увеличить урожай картофеля. Согласно данным исследования, максимальный результат показало совместное применение минеральных удобрений, навоза и соломы.

Ранее российские ученые придумали, как можно выращивать картофель прямо в квартирах.

