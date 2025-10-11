Российские агрономы создали уникальный комплекс удобрений для картофеля

Российские ученые разработали комплекс удобрений, который позволяет почти в четыре раза увеличить урожай картофеля. К такому выводу пришли специалисты Казанского государственного аграрного университета, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Агрономы сравнили восемь схем внесения удобрений при выращивании картофеля среднераннего сорта — как на богарных участках, так и при поливе. В опытах использовались минеральные удобрения, навоз, сидерат из горчицы и их различные комбинации. Орошение проводили с применением дождевальной установки — 400 кубометров воды на гектар.

По данным исследования, максимальный результат показало совместное применение минеральных удобрений, навоза и соломы: при таком подходе урожай достиг 41,5 тонны с гектара против 11,6 тонны без удобрений.

Комплекс включает 60 кг азота, 60 кг фосфора и 90 кг калия на гектар, дополненные 60 тоннами навоза и 4,5 тоннами измельченной соломы. Этот метод, по подсчетам ученых, обеспечивает чистую прибыль до 217 тысяч рублей с гектара — на 89 тысяч больше, чем при использовании только минеральных добавок.

Исследователи отмечают, что все виды удобрений положительно влияют на урожай, однако наибольший эффект достигается при их комплексном применении.

