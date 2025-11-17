В Башкирии пенсионер на авто переехал пешехода, мужчина выжил

В Уфе пенсионер на авто переехал пешехода и попал на видео

В Уфе 65-летний водитель не заметил пешехода и переехал его на своем авто. Видеозапись инцидента попала на уличные камеры. Позже ее опубликовал телеканал UTV в Telegram-канале.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Бессонова и проспекта Октября. На кадрах видно, как пожилой водитель поворачивает направо и притормаживает, пропуская пешехода, который пересекает «зебру». После этого пенсионер сразу же сбивает с ног на другого пешехода, который следует за первым, после чего полностью переезжает через него.

Как рассказали СМИ в Госавтоинспекции, пешеход выжил, его госпитализировали в медицинское учреждение.

