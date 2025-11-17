Врач рассказала, кому необходимо регулярно обследоваться на рак простаты

Наследственность вдвое увеличивает риск развития рака простаты, поэтому мужчинам, чьи родственники страдали данным онкозаболеванием, важно регулярно проходить скрининг и посещать уролога. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

В группе риска, по ее словам, также курильщики и лица, злоупотребляющие алкоголем. Кроме того, согласно исследованиям, вероятность развития болезни выше у мужчин с пристрастием к жареной пище и имеющих дефицит или избыток витамина D, отметила специалист.

«К сожалению, на ранних стадиях рак простаты крайне сложно распознать без анализов. Могут появиться трудности и болезненность при мочеиспускании. Желание пойти в туалет возникает часто, даже ночью. Но оно непродуктивно: опорожнить мочевой пузырь не получается. Эти симптомы не обязательно указывают на рак, такие же проявления характерны для аденомы простаты», — добавила Уланкина.

Кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории онкологического центра им. Напалкова, эксперт Фонда «Онкологика» Роман Леоненков до этого говорил, что регулярная половая жизнь снижает риск заболеваемости раком предстательной железы на 20%. При исследованиях сравнивались группы с ежедневным и еженедельным занятием сексом, рассказал он.

