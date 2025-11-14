Уролог назвал факторы, которые важны для поддержания мужского здоровья

Физическая активность и разнообразное питание являются основой для поддержания мужского здоровья. Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением урологии и андрологии Института репродуктивной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Станислав Волков.

По его словам, после 45 лет мужчинам важно сдавать анализ на простат-специфический антиген PSA-белок каждый год. Это поможет вовремя выявить возможные проблемы с предстательной железой.

«Питание у мужчины должно быть полноценное, без ярко выраженных пристрастий. Мясо, фрукты, овощи, злаковые и молочные продукты, чем разнообразнее палитра, — тем лучше», — уточнил Волков.

Врач также посоветовал изучить семейную историю болезней и при необходимости наблюдаться у врача с 40 лет.

Хирург, главный уролог сети клиник «Будь Здоров» Максим Рябов до этого рассказал «Газете.Ru», что рак предстательной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди мужчин. В большинстве случаев рак развивается по периферии железы, далеко от уретры, не затрагивая мочевыводящие пути. Поэтому опухоль не дает ярких симптомов, пока не становится достаточно большой или не дает метастазы, чаще всего в кости.

