На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уролог назвал факторы, которые важны для поддержания мужского здоровья

Уролог Волков: физическая активность важна для поддержания мужского здоровья
true
true
true
close
Shutterstock

Физическая активность и разнообразное питание являются основой для поддержания мужского здоровья. Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением урологии и андрологии Института репродуктивной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Станислав Волков.

По его словам, после 45 лет мужчинам важно сдавать анализ на простат-специфический антиген PSA-белок каждый год. Это поможет вовремя выявить возможные проблемы с предстательной железой.

«Питание у мужчины должно быть полноценное, без ярко выраженных пристрастий. Мясо, фрукты, овощи, злаковые и молочные продукты, чем разнообразнее палитра, — тем лучше», — уточнил Волков.

Врач также посоветовал изучить семейную историю болезней и при необходимости наблюдаться у врача с 40 лет.

Хирург, главный уролог сети клиник «Будь Здоров» Максим Рябов до этого рассказал «Газете.Ru», что рак предстательной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди мужчин. В большинстве случаев рак развивается по периферии железы, далеко от уретры, не затрагивая мочевыводящие пути. Поэтому опухоль не дает ярких симптомов, пока не становится достаточно большой или не дает метастазы, чаще всего в кости.

Ранее уролог назвал пять продуктов, улучшающих потенцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами