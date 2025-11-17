Россиянам посоветовали заниматься сексом для профилактики рака простаты

Рак предстательной железы — самая распространенная злокачественная опухоль у мужчин в мире. Хотя 100%-ной профилактики не существует, влияние некоторых факторов риска можно существенно уменьшить. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории онкологического центра им. Напалкова, эксперт Фонда «Онкологика» Роман Леоненков.

«На развитие болезни влияют такие факторы, как возраст, наследственность и раса — их изменить невозможно. Но поменять питание и образ жизни в наших силах. Например, доказано, что регулярная половая жизнь снижает риск заболеваемости раком предстательной железы на 20%. При исследованиях сравнивались группы с ежедневным и еженедельным занятием сексом», — рассказал Леоненков.

Среди других профилактических мер врач выделил сбалансированное питание и физическую активность. Диета с большим количеством овощей, фруктов, рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами (лосось, сельдь) и ограничением животных жиров снижает риски. А регулярные упражнения и поддержание здорового веса сокращают вероятность развития агрессивных форм рака простаты.

Леоненков также перечислил, на какие симптомы важно обратить внимание: учащенное мочеиспускание, особенно ночью (дважды и более — уже не норма); слабая прерывистая струя мочи; ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря; примесь крови в моче или сперме; боли в тазу, промежности или пояснице.

«Если такие симптомы появляются, нужно обсудить с врачом необходимость анализа на ПСА — простат-специфический антиген. Этот анализ рекомендуется сдавать всем мужчинам старше 45 лет, а при семейной предрасположенности — уже с 40 лет», — пояснил Леоненков.

Что касается рака яичка, то, по словам врача, основным фактором риска этого заболевания является крипторхизм, неопущение яичка в мошонку после рождения. Главная мера профилактики — хирургическое устранение крипторхизма как можно раньше. Любое уплотнение или изменение формы яичка должно стать поводом для визита к врачу.

По наблюдениям Леоненкова, многие мужчины обращаются к специалисту только по настоянию жен или дочерей.

«Мужчины часто ставят здоровье на второй план, считая, что «раз ничего не болит, значит, все хорошо». Поэтому поддержка близких очень важна. Когда пациент приходит на прием вместе с семьей, он лучше понимает серьезность ситуации и чаще выполняет рекомендации. Это напрямую влияет на результаты лечения», — пояснил врач.

Леоненков уверен, что открытое обсуждение мужских заболеваний и развенчание стереотипов помогут снизить страх перед обследованием и вовремя выявлять опасные патологии.

«Если мы будем больше говорить об этой теме, объяснять, как безопасно и эффективно лечится рак предстательной железы, мы сможем существенно повысить настороженность мужчин и спасти немало жизней», — заключил специалист.

