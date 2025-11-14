На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, поможет ли маркировка в ИИ в борьбе с мошенническими схемами

Депутат Гусев заявил, что маркировка в ИИ поможет бороться с обманом людей
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев заявил радио Sputnik, что регулирование использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании видеоконтента поможет бороться с обманом людей.

«Мы столкнулись с огромным количеством обманом людей. То есть люди видят какого-то человека, воспринимают его как действительно реального или это под реального человека сделали. А человек это не говорил. У нас каждый день интернет пестрит такими сообщениями. Вот чтобы этого не было, будет написано, что сделано при помощи программы», — объяснил Гусев.

По мнению депутата, такая маркировка поможет интернет-пользователю понять, что видеоконтент был сделан другими людьми, такими как рекламщики или пиарщики.

Однако разработчик систем ИИ Роман Душкин заявил, что маркировка ИИ поспособствует появлению новых мошеннических схем.

«Маркировка сыграет злую шутку, если обязать маркировать контент обычных пользователей, у которых насмотренности нет. Они будут считать так, что раз контент есть, значит, это, образно говоря, дипфейк, генерированное видео, то есть синтетический контент. А если маркировки нет, то этому контенту можно доверять», — сказал он.

Эксперт объяснил, что снять маркировку не составит труда, поэтому мошенники будут этим пользоваться в своих целях.

До этого депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов о регулировании использования искусственного интеллекта при создании видео. Предлагается сделать маркировку контента, созданного с помощью ИИ, обязательной.

Ранее россияне раскрыли отношение к использованию ИИ при обращении в компании и госструктуры.

