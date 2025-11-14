В России предложили ввести лимит на рекламные рассылки перед Новым годом

В России хотят установить временный лимит на количество рекламных рассылок в период перед новогодними праздниками. Такое предложение выдвинул депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, сообщил Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.

Обращение с просьбой рассмотреть возможность установления ограничений на рассылки в размере не более 2-3 сообщений от одного отправителя в период с 10 по 31 декабря направлено в Роскомнадзор.

«Инициатива носит не запретительный, а упорядочивающий характер. Речь идет не о полном запрете, а о разумном самоограничении. Это поможет компаниям быть более избирательными в общении с клиентами, а людям — сосредоточиться на главном: подготовке к семейному празднику в спокойной обстановке», — объяснил Иванов.

Депутат добавил, что чрезмерный ажиотаж коммерции искажает суть Нового года. По его мнению, необходимо создать условия, чтобы россияне смогли спокойно подготовиться к семейному празднику, избежав информационного шума. Подобное регулирование поможет сохранить «душевный компас» и атмосферу торжества, благодаря чему люди в полной мере почувствуют радость и спокойствие в кругу своих близких, отметил Иванов.

Он также заявил, что временное ограничение рассылки поможет поддерживать добросовестную конкуренцию между компаниями, которым придется ответственнее подходить к содержанию своих обращений.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов до этого предупредил, что в сезон распродаж, который проходит с ноября по декабрь, растет количество атак мошенников на россиян. Специалист напомнил, что в это время нужно с подозрением относиться ко всем сообщениям со ссылками, даже если речь идет о домовом чате.

Ранее психолог рассказала, как подготовиться к Новому году без спешки и выгорания.