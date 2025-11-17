На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, как долго может сохраняться кашель после болезни

Врач Уланкина: кашель после болезни может сохраняться до четырех недель
true
true
true
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

После вирусной или бактериальной инфекции кашель может сохраняться до двух недель, а иногда и до месяца, поскольку слизистой оболочке дыхательных путей необходимо время, чтобы восстановиться после атаки микробов. Однако симптом должен постепенно ослабевать. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Если кашель продолжается более четырех недель или ухудшается самочувствие, специалист посоветовала не тянуть с визитом в медучреждение.

«Например, если кашель усиливается, появилась одышка и дискомфорт в груди. Свисты и хрипы при дыхании — тоже тревожный признак. Поводом для беспокойства должно быть изменение характера мокроты — она может стать очень обильной, изменить цвет, в ней могут появиться прожилки крови», — отметила Уланкина.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев до этого перечислил народные средства, с помощью которых можно облегчить кашель.

Горький шоколад, по его словам, снижает частоту и силу кашля благодаря действию теобромина, который содержится в сладости. Также помогает теплая вода и ложка меда — они смягчают и увлажняют слизистую. Можно рассасывать леденцы и пастилки. Они уменьшают раздражение дыхательных путей.

Ранее врач назвал способы самостоятельно проверить здоровье легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами