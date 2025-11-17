Врач раскрыла, как долго может сохраняться кашель после болезни

После вирусной или бактериальной инфекции кашель может сохраняться до двух недель, а иногда и до месяца, поскольку слизистой оболочке дыхательных путей необходимо время, чтобы восстановиться после атаки микробов. Однако симптом должен постепенно ослабевать. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Если кашель продолжается более четырех недель или ухудшается самочувствие, специалист посоветовала не тянуть с визитом в медучреждение.

«Например, если кашель усиливается, появилась одышка и дискомфорт в груди. Свисты и хрипы при дыхании — тоже тревожный признак. Поводом для беспокойства должно быть изменение характера мокроты — она может стать очень обильной, изменить цвет, в ней могут появиться прожилки крови», — отметила Уланкина.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев до этого перечислил народные средства, с помощью которых можно облегчить кашель.

Горький шоколад, по его словам, снижает частоту и силу кашля благодаря действию теобромина, который содержится в сладости. Также помогает теплая вода и ложка меда — они смягчают и увлажняют слизистую. Можно рассасывать леденцы и пастилки. Они уменьшают раздражение дыхательных путей.

